Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом в Можайске

30 декабря 2025, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В преддверии Нового года в Можайском округе провели серию торжественных визитов к ветеранам Великой Отечественной войны. С наступающими праздниками их поздравили депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, замглавы округа Мария Азаренкова, председатель местного Совета депутатов Лидия Афанасьева, председатель можайского Совета ветеранов Нина Истратова и волонтёры Подмосковья. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.