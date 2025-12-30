Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Новым годом в Можайске
В преддверии Нового года в Можайском округе провели серию торжественных визитов к ветеранам Великой Отечественной войны. С наступающими праздниками их поздравили депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, замглавы округа Мария Азаренкова, председатель местного Совета депутатов Лидия Афанасьева, председатель можайского Совета ветеранов Нина Истратова и волонтёры Подмосковья. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.
Визит к Нине Степановне Копиной стал особенным. 29 декабря ей исполнилось 99 лет. Ветерана поздравили с днём рождения и наступающим Новым годом. Нина Степановна воевала в составе 139-й стрелковой дивизии и стала очевидцем боя у деревни Рубежанка в 1943 году, который позже прославила песня «На безымянной высоте». День Победы она встретила на Эльбе вместе с супругом.
Поздравления и тёплые слова также приняли Клавдия Леонтьевна Ровинская — доброволец-связистка, прошедшая Курскую дугу и бои за Киев, Татьяна Гавриловна Савченкова, которая в 17 лет после освобождения Смоленской области охраняла стратегические объекты у Белорусского вокзала и сопровождала эшелоны до Вязьмы, а также Виктор Семёнович Драгин. Он участвовал в событиях в Венгрии в 1956 году, а после многие годы работал в совхозе «Можайский» и на мясокомбинате.
А еще новогодние подарки и поздравления передали Николаю Алексеевичу Карцеву и Анастасии Спиридоновне Золкиной. Николай Карцев в детстве пережил фашистскую оккупацию. После ранения и получения инвалидности он с 12 лет работал в колхозе. Переехав в Можайск, более 25 лет трудился шофёром в ПМК-285 и стал ударником коммунистического труда.
Анастасия Золкина в годы войны работала на железнодорожной станции Можайска. Она обеспечивала бесперебойную отправку эшелонов на фронт и внесла значительный вклад в общую Победу. Ветеранам пожелали крепкого здоровья, внимания, заботы близких и мирного неба над головой. Участников войны поблагодарили за мужество, самоотверженность и огромный вклад в историю страны.
Читайте также: