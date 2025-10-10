В Лотошине выбрали новый состав Молодёжного парламента
В подростково-молодёжном центре «Вместе» муниципального округа Лотошино прошёл конкурсный отбор нового состава Молодёжного парламента при Совете депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Презентации и проекты в рамках конкурса представили 12 молодых кандидатов. Будущих парламентариев оценивала комиссия из депутатов, представителей администрации и руководителей молодёжных организаций. Проекты кандидатов затронули такие сферы, как культура, спорт, экономика, благоустройство, экология, социальная поддержка, помощь участникам СВО и многие другие», – рассказали в пресс-службе.
По итогам конкурсного отбора в новый состав Молодёжного парламента вошли девять человек. Их утвердят на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального округа Лотошино.