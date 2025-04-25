В Лотошинской больнице 28 апреля состоится День донора

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино
Жителей округа Лотошино приглашают сдать кровь в рамках донорской акции, которая состоится в местной больнице в понедельник, 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Потребность в донорах всегда очень высока. Компоненты крови — плазму и эритроциты —используют при лечения ожогов, травм, тяжёлых заболеваний. Донорская кровь также необходима в трансплантологии. Стать донором может любой человек от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний», — сказал главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев.Донорская акция будет проходить с 9 утра до полудня в актовом зале на третьем этаже взрослого поликлинического отделения Лотошинской больницы по адресу: посёлок Лотошино, Спортивная улица, дом №9. С собой нужно будет взять паспорт.
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Лев Каштанов