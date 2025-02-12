В России с 1 марта изменится система оплаты за отопление: что нужно знать, новые тарифы ЖКХ

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С 1 марта в России вступает в силу новое постановление, касающееся оплаты за отопление. На кого распространяется эта поправка и как изменятся цифры в платежках – в материале «Радио 1».
С 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление
Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, что реформа начислений за отопление предназначена для повышения ясности расчетов для населения. Ранее равномерное распределение платежей на протяжении года вызывало недоумение у жителей, особенно летом, когда вопросы о целесообразности оплаты возникали наиболее часто.
Новые правила предполагают начисления только в период отопительного сезона. Это, по словам депутата, позволит владельцам жилья напрямую сопоставлять суммы в квитанциях с фактическими показаниями индивидуальных или общедомовых счетчиков, обеспечивая прозрачность и контроль за расходами. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что новый порядок оплаты поможет снизить уровень недовольства и повысить доверие граждан к системе.
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Негативные последствия нового порядка оплаты
Несмотря на то, что новое правило призвано улучшить прозрачность расчетов, некоторые экономисты предупреждают о возможном увеличении платежей в холодный период. По их мнению, сокращение периода оплаты приведет к росту сумм за отопление зимой. В то же время летом, когда отопление не используется, расходы будут ниже.
Предполагается также, что изменение может негативно сказаться на ресурсоснабжающих организациях, которым необходимо финансирование для закупки топлива и проведения ремонтов в межсезонье. Переход на сезонную оплату может оставить их без средств для подготовки к зимнему периоду.
Как будет осуществляться оплата за отопление с 1 марта
С 1 марта оплата за отопление будет производиться только в те месяцы, когда происходит подача тепла. Это означает, что регионы больше не смогут использовать схему равномерной оплаты «по 1/12» на протяжении всего года.
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Системы расчета оплаты за отопления: какие существуют
В России в настоящее время функционируют две основные системы расчета за отопление: оплата по факту в отопительный сезон и равномерная оплата на протяжении всего года. Первая система более выгодна для потребителей, так как позволяет оплачивать только фактическое потребление, тогда как вторая может привести к переплатам в случае теплой зимы. Если в многоквартирном доме отсутствует общий счетчик, расчет будет производиться на основе нормативов, установленных местными властями.
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года
С 1 июля коммунальные услуги в среднем по стране подорожают на 11,9%. Правительство ранее утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в различных регионах РФ, на которые ориентируются местные власти при повышении тарифов.
Наибольшее увеличение тарифов ожидается в Пермском крае (21,1%), Архангельской (20%) и Кемеровской (19,8%) областях, а также в Северной Осетии (19,1%). Наименьшие темпы роста тарифов зафиксированы в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В Москве рост составит 15%, а в Санкт-Петербурге — 14,6%.
Кроме того, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%, а тарифы на газ с 1 июля будут проиндексированы на 10,3%.
Обязанность маркировки батарей с осени 2025
Этой осенью россиян могут обязать маркировать батареи в своих квартирах. Соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом и опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорится об обязательной маркировке отопительных устройств, включая радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы.
В Минпромторге надеются, что данная инициатива поможет в борьбе с незаконным оборотом отопительных приборов и повысит безопасность потребителей. По итогам 2023 года нелегальный рынок в этой сфере составил 20%. С 2020 по 2023 год каждый четвертый прибор на рынке оказался фальсификатом. Кроме того, внедрение маркировки может принести российскому бюджету более 2,5 трлн рублей за шесть лет.
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