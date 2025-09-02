В Луховицах больше пяти часов тушили торфяной пожар
Торфяной пожар произошёл на территории Белоомутского лесничества в округе Луховицы — в семи километрах от деревни Лесное. Тушение заняло пять с половиной часов. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разметила в соцсетях ведомства.
Пожар выявила система видеомониторинга.
«В тушении участвовали четверо лесных пожарных, использовалось три единицы техники», — отмечается в сообщении.Причиной пожара стали действия человека. В настоящее время идёт работа по установлению виновных в поджоге. Им грозят крупные штрафы. В частности, для физлиц штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу составляет до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей.
Комлесхоз Московской области регулярно публикует актуальную информацию на своей станице в сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Сообщения касаются работ по восстановлению лесов, санитарных рубок, борьбы с браконьерами и поджигателями и пр.