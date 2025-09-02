В Луховицах больше пяти часов тушили торфяной пожар

02 сентября 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Торфяной пожар произошёл на территории Белоомутского лесничества в округе Луховицы — в семи километрах от деревни Лесное. Тушение заняло пять с половиной часов. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разметила в соцсетях ведомства.





Пожар выявила система видеомониторинга.





«В тушении участвовали четверо лесных пожарных, использовалось три единицы техники», — отмечается в сообщении.