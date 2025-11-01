В Луховицах капитально отремонтируют паромную переправу
Капитальный ремонт паромной переправы через Оку планируют провести в селе Белоомут муниципального округа Луховицы. Подряд на работы уже выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать паромную переправу, расположенную на 13-м км автодороги «Врачево — Белоомут». Вместимость парома составляет 20 машин и 50 пассажиров», — говорится в сообщении.Завершить работы планируется в 2027 году.
Начальная цена подряда составляет 544 миллиона 646 тысяч 938 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 12 ноября.