В Раменской больнице внедрили новые стандарты работы

01 ноября 2025, 16:20

Фото: Раменский медиацентр

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан представил на заседании Совета депутатов результаты работы за 2024-2025 годы. В медучреждении реализовали пять крупных проектов модернизации, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.