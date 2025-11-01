В Раменской больнице внедрили новые стандарты работы
Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан представил на заседании Совета депутатов результаты работы за 2024-2025 годы. В медучреждении реализовали пять крупных проектов модернизации, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Больница идёт в ногу со временем, развивается и стремится соответствовать актуальным запросам населения. Так, проект «Эффективный ФАП» повысиил доступность помощи для жителей отдалённых территорий округа. Бригады узких специалистов совершили более 90 выездов и приняли без малого 10,5 тыс. пациентов.
Проект «Эффективный стационар» изменил работу больниц. Во всех приёмных отделениях внедрили триаж-систему и новую систему идентификации пациентов. Создали стационар кратковременного пребывания по основным хирургическим направлениям.
Более 60% операций теперь проводят малоинвазивными методами, что сокращает время пребывания в больнице в среднем до пяти дней.
В онкологии централизовали дневной стационар на базе поликлиники №1, организовали выезды врача-онколога к маломобильным пациентам, внедрили новый метод диагностики – трепан-биопсию.
Изменения претерпела и лабораторная служба. Наладили быструю доставку анализов из всех подразделений, перешли на единую информационную систему. Благодаря этому результаты исследований появляются в ЕМИАС и личном кабинете пациента в течение суток. Переоснащена гистологическая лаборатория.
Помимо этого, окрыли отделение оказания медицинской помощи на дому. В нём работают шесть операторов диспетчерской службы и 12 фельдшеров.
Читайте также: