В Подмосковье с начала года расчистили около 3 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП
Видео: пресс-служба Минэнерго МО
С начала 2025 года в Московской области от деревьев и кустарников расчистили 2948,4 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Об том сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Расчистка территорий вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики аварийных отключений. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы максимально снизить риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Всего в текущем году в Подмосковье планируется расчистить от растительности 6 тысяч 402 гектара охранных зон ЛЭП. Самые большие объёмы работ проведут на территориях Раменского муниципального округа, Одинцовского городского округа и Красногорска.