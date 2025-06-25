В Подмосковье с начала года расчистили около 3 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП

25 июня 2025, 13:24

Видео: пресс-служба Минэнерго МО

С начала 2025 года в Московской области от деревьев и кустарников расчистили 2948,4 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Об том сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.







«Расчистка территорий вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики аварийных отключений. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы максимально снизить риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.