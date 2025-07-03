В Луховицах пациенту удалили гигантскую меланому, с которой он ходил полгода

03 июля 2025, 20:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Онкологи Луховицой больницы удалили пациенту гигантскую меланому, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Размеры новообразования достигали 40 см в длину и 20 см в ширину.





50-летний мужчина с кровоточащим мокнущим образованием на правом бедре был доставлен в приёмное отделение бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии. Полгода назад у пациента образовалась язва, появилась сильная слабость. Однако мужчина не решался обратиться к медикам.



Проведённая диагностика показала, что новообразование было меланомой четвертой стадии. Кроме того, выявлены метастазы на коже тела и в лимфоузлах.

«Мы провели широкое иссечение опухоли и выполнили пластику из кожной ткани пациента. До и после операции ему проводили специфическую терапию, переливания крови. В итоге у мужчины повысился гемоглобин, улучшилось самочувствие. По результатам гистологии будет определена тактика дальнейшего лечения», – пояснил заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии для онкобольных и хирургических методов лечения Луховицкой больницы Артур Рамазанов.