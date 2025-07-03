В Луховицах пациенту удалили гигантскую меланому, с которой он ходил полгода
Онкологи Луховицой больницы удалили пациенту гигантскую меланому, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Размеры новообразования достигали 40 см в длину и 20 см в ширину.
50-летний мужчина с кровоточащим мокнущим образованием на правом бедре был доставлен в приёмное отделение бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии. Полгода назад у пациента образовалась язва, появилась сильная слабость. Однако мужчина не решался обратиться к медикам.
Проведённая диагностика показала, что новообразование было меланомой четвертой стадии. Кроме того, выявлены метастазы на коже тела и в лимфоузлах.
«Мы провели широкое иссечение опухоли и выполнили пластику из кожной ткани пациента. До и после операции ему проводили специфическую терапию, переливания крови. В итоге у мужчины повысился гемоглобин, улучшилось самочувствие. По результатам гистологии будет определена тактика дальнейшего лечения», – пояснил заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии для онкобольных и хирургических методов лечения Луховицкой больницы Артур Рамазанов.
Специалист заверил, что после операции у мужчины появились все шансы на продление жизни и улучшение её качества. Сейчас пациенту требуются ежедневные перевязки, и он продолжает лечение в отделение сестринского ухода, готовясь к выписке.
В министерстве напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить патологии на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».