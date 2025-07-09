Труп мужчины без головы обнаружили на месте человеческого жертвоприношения
The Times of India: В Индии устроили жертвоприношение с обезглавливанием человека
В индийском штате Мадхья-Прадеш, в округе Тикамгарх, были обнаружены останки 32-летнего мужчины по имени Ахилеш Кушваха. Следствие подозревает человеческое жертвоприношение, сообщает издание The Times of India.
Тело на месте происшествия обнаружили с отдельно лежащей головой. Она находилась рядом с флагом, сам труп лежал чуть поодаль. Также около погибшего заметили ритуальные предметы: лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.
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По информации родственников, Ахилеш покинул дом в субботу днем, чтобы купить молоко. Больше его не видели. Останки погибшего были найдены рано утром следующего дня недалеко от жилища мужчины.
На месте работали криминалисты и кинологи со служебными собаками. Следователи рассматривают версию ритуального убийства, хотя точных подтверждений жертвоприношению пока нет.
Стоит отметить, что в то же утро после долгой болезни скончался отец погибшего. Мать Ахилеша страдает психическим заболеванием, и на ее попечении теперь останутся два младших брата Ахилеша, четырнадцати и семнадцати лет.