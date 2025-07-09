Труп мужчины без головы обнаружили на месте человеческого жертвоприношения

09 июля 2025, 05:32

The Times of India: В Индии устроили жертвоприношение с обезглавливанием человека

Фото: iStock/aradaphotography

В индийском штате Мадхья-Прадеш, в округе Тикамгарх, были обнаружены останки 32-летнего мужчины по имени Ахилеш Кушваха. Следствие подозревает человеческое жертвоприношение, сообщает издание The Times of India.





Тело на месте происшествия обнаружили с отдельно лежащей головой. Она находилась рядом с флагом, сам труп лежал чуть поодаль. Также около погибшего заметили ритуальные предметы: лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.



