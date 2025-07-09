В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок

09 июля 2025, 08:38

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Мужчина и 10-летний ребенок погибли в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.