В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Мужчина и 10-летний ребенок погибли в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.



Авария произошла на 18-м км автодороги Луховицы - М-5 «Урал» - Зарайск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Еще восемь человек, среди которых шесть детей, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Коршунова

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