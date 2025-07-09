В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок
Мужчина и 10-летний ребенок погибли в результате встречного столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Авария произошла на 18-м км автодороги Луховицы - М-5 «Урал» - Зарайск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
Еще восемь человек, среди которых шесть детей, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: