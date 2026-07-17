В Люберцах наградили более 350 лучших выпускников школ

17 июля 2026, 20:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах состоялся ежегодный «Бал медалистов», на котором наградили лучших выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Торжественное мероприятие прошло в школе №1 посёлка Мирный. Более 350 выпускников удостоились медалей «За особые успехи в учении».



В 2025-2026 учебном году медалистами стали 362 выпускника 29 школ округа. Из них 215 получили золотые, 147 – серебряные медали.

«Люберцы – флагман образования. В этом году сразу 362 люберчанина окончили школу с медалями. Особенно радует, что количество золотых медалистов увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Эти награды – результат огромного труда, упорства, поддержки учителей и семей. Мы вами гордимся», – сказал на церемонии глава муниципалитета Владимир Волков.