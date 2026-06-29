В Луховицах рассказали о ходе капремонта школы №9

29 июня 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №9, расположенную в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 40%. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь школы составляет около 2 700 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас рабочие монтируют системы вентиляции и электроснабжения, занимаются устройством стен и перегородок, монтируют оконные блоки и кровлю, а также штукатурят поверхности», — говорится в сообщении.