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В Луховицах рассказали о ходе капремонта школы №9

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №9, расположенную в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 40%. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь школы составляет около 2 700 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас рабочие монтируют системы вентиляции и электроснабжения, занимаются устройством стен и перегородок, монтируют оконные блоки и кровлю, а также штукатурят поверхности», — говорится в сообщении.
В ходе ремонта здание обновят снаружи и изнутри, а на прилегающей территории обустроят спортивную зону площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров.

Открыть школу должны 1 сентября 2027 года.
Лев Каштанов

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