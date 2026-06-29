В Подмосковье закрыли две нелегальные точки приёма стройотходов
Два нелегальных пункта приёма строительного мусора выявили в Московской области специалисты регионального министерства экологии и природопользования совместно с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Один пункт находился рядом с деревней Лунево округа Химки. Там задержали три самосвала с отходами.
«Такое же нарушение обнаружили и пресекли у деревни Велино Раменского округа. Там задержали один самосвал», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фиросов.Он также добавил, что неподалёку от деревни Сколково Одинцовского округа по требованию сотрудников министерства ликвидировали незаконную свалку.
Всех нарушителей природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности.