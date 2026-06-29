В Подмосковье закрыли две нелегальные точки приёма стройотходов

29 июня 2026, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Два нелегальных пункта приёма строительного мусора выявили в Московской области специалисты регионального министерства экологии и природопользования совместно с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Один пункт находился рядом с деревней Лунево округа Химки. Там задержали три самосвала с отходами.





«Такое же нарушение обнаружили и пресекли у деревни Велино Раменского округа. Там задержали один самосвал», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фиросов.