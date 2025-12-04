Достижения.рф

Жителей Пушкинского округа предупредили о приостановке работы двух ВЗУ

Фото: медиасток.рф

Технологические работы на водозаборных узлах (ВЗУ) №14 и18 проводят сегодня, 4 декабря, в Пушкинском городском округе. В связи с этим на несколько часов прекратится подача холодной воды в ряд многоквартирных и частных домов, а также соцобъектов и котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Работы на ВЗУ №18 начались в 10 утра и завершатся к 14:00. На это время воду отключили в 13 многоквартирных домах, в частном секторе по улицам Кольцова, Трубочной и 1-й Станционной, в школе №2 и пяти котельных.

Подачу воды от ВЗУ №18 отключат с 13:00 до 17:00. Отключения коснутся 30 многоквартирных домов, трёх отделений образовательного комплекса №2 и шести котельных.

Полный список объектов, где временно отключается холодная вода, разместили на сайте окружной администрации.

Лев Каштанов

