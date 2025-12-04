Жителей Пушкинского округа предупредили о приостановке работы двух ВЗУ

04 декабря 2025, 11:36

Фото: медиасток.рф

Технологические работы на водозаборных узлах (ВЗУ) №14 и18 проводят сегодня, 4 декабря, в Пушкинском городском округе. В связи с этим на несколько часов прекратится подача холодной воды в ряд многоквартирных и частных домов, а также соцобъектов и котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.