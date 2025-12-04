Жителей Пушкинского округа предупредили о приостановке работы двух ВЗУ
Технологические работы на водозаборных узлах (ВЗУ) №14 и18 проводят сегодня, 4 декабря, в Пушкинском городском округе. В связи с этим на несколько часов прекратится подача холодной воды в ряд многоквартирных и частных домов, а также соцобъектов и котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы на ВЗУ №18 начались в 10 утра и завершатся к 14:00. На это время воду отключили в 13 многоквартирных домах, в частном секторе по улицам Кольцова, Трубочной и 1-й Станционной, в школе №2 и пяти котельных.
Подачу воды от ВЗУ №18 отключат с 13:00 до 17:00. Отключения коснутся 30 многоквартирных домов, трёх отделений образовательного комплекса №2 и шести котельных.
Полный список объектов, где временно отключается холодная вода, разместили на сайте окружной администрации.
