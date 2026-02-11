В Луховицах завершают строительство блочно-модульной котельной
Блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт строят в деревне Павловское округа Луховицы. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Строительство ведётся с июля 2025 года в рамках госпрограммы «Модернизация теплоснабжения».
«Сейчас в котельной уже установили всё оборудование провели так называемый «холодный пуск» — испытания без подачи топлива. Затем надо будет получить одобрение Ростехнадзора по узлу учёта газа, а после этого начнётся пусконаладка», — говорится в сообщении.В проект входит также благоустройство прилегающей территории. К нему рабочие смогут приступить в тёплое время года. А затем котельную сдадут в эксплуатацию.