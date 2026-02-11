В Луховицах завершают строительство блочно-модульной котельной

11 февраля 2026, 17:13

оригинал Фото: медиасток.рф

Блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт строят в деревне Павловское округа Луховицы. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Строительство ведётся с июля 2025 года в рамках госпрограммы «Модернизация теплоснабжения».





«Сейчас в котельной уже установили всё оборудование провели так называемый «холодный пуск» — испытания без подачи топлива. Затем надо будет получить одобрение Ростехнадзора по узлу учёта газа, а после этого начнётся пусконаладка», — говорится в сообщении.