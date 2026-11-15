В Люберецкой больнице делают операции по замене тазобедренных и коленных суставов
Операции по замене тазобедренных и коленных суставов поставили на поток в Люберецкой областной клинической больнице. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
При таких хирургических вмешательствах изношенный сустав заменяет специальная конструкция — эндопротез, который служит человеку на протяжении многих лет. Одна из пациенток, Вера Сапронова, мучилась от болей с 2005 года. В последнее время не только хромала, но и не могла сидеть без обезболивающих. Накануне ей заменили тазобедренный сустав.
«Все прошло хорошо, я довольна и говорю врачам: «Берегите вы свои руки. Нас таких еще много, а вас, врачей, мало». Сегодня доктор пришел ко мне, показал, как нужно первый раз вставать, как держать ногу. Ну я так думаю, буду теперь и бегать», — отметила женщина.По скорой сюда привозят жителей Люберец, Дзержинского и Лыткарино, однако за плановой помощью можно обратиться из любого городского округа Подмосковья. Заведующий травматологическим отделением Бобирхон Юлдашев рассказал, что врачи работают на современном силовом оборудовании для операций на костях, а импланты подбирают каждому пациенту индивидуально.
Правильно расположить все компоненты искусственного сустава хирургу помогает специальная навигационная установка. Кроме плановых операций, в отделении оказывают экстренную помощь при переломах и разрывах связок — с начала года травматологи провели уже полторы тысячи вмешательств.