В Люберецкой больнице делают операции по замене тазобедренных и коленных суставов

15 ноября 2026, 13:32

Фото: iStock/ГАУ АИС «Подмосковье»

Операции по замене тазобедренных и коленных суставов поставили на поток в Люберецкой областной клинической больнице. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





При таких хирургических вмешательствах изношенный сустав заменяет специальная конструкция — эндопротез, который служит человеку на протяжении многих лет. Одна из пациенток, Вера Сапронова, мучилась от болей с 2005 года. В последнее время не только хромала, но и не могла сидеть без обезболивающих. Накануне ей заменили тазобедренный сустав.

«Все прошло хорошо, я довольна и говорю врачам: «Берегите вы свои руки. Нас таких еще много, а вас, врачей, мало». Сегодня доктор пришел ко мне, показал, как нужно первый раз вставать, как держать ногу. Ну я так думаю, буду теперь и бегать», — отметила женщина.