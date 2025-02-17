В люберецком посёлке Томилино снесли заброшенную остановку

Заброшенную автобусную остановку с встроенным ларьком, находившуюся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Птицефабрика посёлка Томилино городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Остановка общественного транспорта с объектом торговли была построена в 1995 году на участке у Рязанского шоссе. Она представляла из себя одноэтажную кирпичную постройку общей площадью около 50 квадратных метров. Объект был выведен их эксплуатации, долгое время простоял заброшенным и начал разрушаться. Граждане отправляли запросы через портал «Добродел» о необходимости снести эту постройку и привести территорию в порядок», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В декабре 2024 года остановку снесли. Сейчас участок, который она занимала, очищен от постройки и строительного мусора.
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