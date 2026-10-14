Юных пассажиров электричек предупредили о последствиях зацепинга
Акцию, направленную на снижение детского травматизма на железной дороге, провели транспортные полицейские на станции Москва-Киевская. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по ЦФО.
Главной темой акции стала борьба с поездками на внешних элементах электричек — так называемым зацепингом.
«Транспортные полицейские объясняли несовершеннолетним пассажирам, что при таком «катании» велик риск сорваться, столкнуться с препятствием, попасть под колёса и получить смертельный удар током от контактной сети», — говорится в сообщении.Ребят также предупредили об административной ответственности за зацепинг. Кроме того, в рамках акции детям и подросткам напоминали, что при приближении к путям нужно снимать наушники, чтобы вовремя услышать сигнал машиниста.