Юных пассажиров электричек предупредили о последствиях зацепинга

14 октября 2026, 13:03

Фото: istockphoto.com/Iuliia Mikhalitskaia

Акцию, направленную на снижение детского травматизма на железной дороге, провели транспортные полицейские на станции Москва-Киевская. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по ЦФО.





Главной темой акции стала борьба с поездками на внешних элементах электричек — так называемым зацепингом.





«Транспортные полицейские объясняли несовершеннолетним пассажирам, что при таком «катании» велик риск сорваться, столкнуться с препятствием, попасть под колёса и получить смертельный удар током от контактной сети», — говорится в сообщении.