В люберецком ЖК «Томилино Парк» строят школу на 1100 мест
Школа, рассчитанная на 1 100 учеников, появится в составе жилого комплекса «Томилино Парк» на территории округа Люберцы. О ходе строительства рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Возведение трёхэтажного здания школы общей площадью 13 000 квадратных метров завершено.
«В настоящее время на объекте подключают внутренние инженерные коммуникации и проводят отделочные работы», — говорится в сообщении.В школе оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 424 зрителя и небольшой хореографический зал, а также кружковые, мастерские и библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории создадут спортивное ядро.