25 ноября 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Амбулаторию, рассчитанную на приём 71 пациента за смену, построили в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Медучреждение размещается в составе двухэтажного административно-бытового комплекса. Там есть отделения для взрослых и детей, а также стоматология, блок неотложной помощи и прививочный кабинет.





«Амбулаторию девелопер проекта ФСК Family построил за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории», — отмечается в сообщении.