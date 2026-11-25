В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» завершили строительство амбулатории
Амбулаторию, рассчитанную на приём 71 пациента за смену, построили в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Медучреждение размещается в составе двухэтажного административно-бытового комплекса. Там есть отделения для взрослых и детей, а также стоматология, блок неотложной помощи и прививочный кабинет.
«Амбулаторию девелопер проекта ФСК Family построил за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории», — отмечается в сообщении.В медучреждении будут обслуживать жителей не только ЖК, но и расположенной рядом деревни Митькино. Сейчас амбулаторию готовят к передаче на баланс муниципалитета.