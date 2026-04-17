В Люберцах арестован бывший владелец квартиры, напавший на купивших её супругов
В Люберцах арестован местный житель, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
Следователь территориального следственного отдела предъявил задержанному обвинение по соответствующей статье.
«По данным следствия, у обвиняемого имелся кредит под залог квартиры. Из-за непогашения кредита и имеющейся по нему заложенности банк продал это недвижимое имущество. 16 апреля между новым собственником квартиры и обвиняемым состоялся разговор о выселении. В ходе него фигурант нанес женщине и пришедшему с ней мужчине ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась», – отметили в управлении.Там добавили, что продолжают активную работу по сбору и закреплению доказательств.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Люберец между бывшим собственником и новыми владельцами помещения произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанёс супружеской паре множественные ножевые ранения.
Спасаясь от нападавшего, супруги выбежали из подъезда в сторону супермаркета на проспекте Победы. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась, мужчина госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.