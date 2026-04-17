В Люберцах арестован бывший владелец квартиры, напавший на купивших её супругов

17 апреля 2026, 17:32

В Люберцах арестован местный житель, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.





Следователь территориального следственного отдела предъявил задержанному обвинение по соответствующей статье.

«По данным следствия, у обвиняемого имелся кредит под залог квартиры. Из-за непогашения кредита и имеющейся по нему заложенности банк продал это недвижимое имущество. 16 апреля между новым собственником квартиры и обвиняемым состоялся разговор о выселении. В ходе него фигурант нанес женщине и пришедшему с ней мужчине ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась», – отметили в управлении.