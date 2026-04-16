Стала известна причина поножовщины в Люберцах

Житель Люберец ударил ножом новых владельцев квартиры из-за отказа выселяться
В Люберцах причиной конфликта с ножом стал отказ бывшего владельца квартиры освободить проданное жильё. Подробности приводит Telegram-канал Mash.



46-летний Григорий Х. не выехал из квартиры на проспекте Победы после продажи. Жильё перешло новой семье, потому что прежние хозяева не справились с ипотекой, и банк реализовал объект.

Новые владельцы несколько раз приходили и просили освободить квартиру. 16 апреля они снова пришли — Григорий пригласил их на кухню, где началась ссора. Мужчина взял нож и нанёс женщине удар в грудь, а мужчине — в ногу.

Пострадавшие выбежали из квартиры. Раненый спутник довёл женщину до супермаркета, где она скончалась. Нападавший преследовал пару до магазина, но внутрь не заходил. Мужа погибшей доставили в больницу. Прокуратура Московской области взяла расследование под контроль.

Ольга Щелокова

