В Подмосковье неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете
В подмосковных Люберцах неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл вечером в супермаркете «Дикси» на проспекте Победы. Злоумышленник набросился на женщину и нанёс ей несколько ударов ножом в область груди. Один из посетителей попытался защитить пострадавшую.
Гражданка получила ножевые ранения и скончалась в карете скорой помощи. Мужчину, который вступился за неё, доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Мотивы преступника остаются неизвестными.
Читайте также: