В Люберцах будут на высоком уровне развивать практическую стрельбу
Люберцы первыми в Подмосковье подписали соглашение с отделением Федерации практической стрельбы России в Московской области. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце спорта «Триумф», сообщили в пресс-службе подмосковного ФПСР.
Соглашение направлено на развитие в округе стрелковых видов спорта, проведение соревнований разного уровня, популяризацию спортивной стрельбы.
«Этот вид спорта набирает популярность в нашей стране. За последние 10 лет российские стрелки завоевали множество призовых мест на международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира и Европы. Сегодня спортсмены организовали для школьников мастер-шоу по стрельбе из пневматического оружия. Надеюсь, после знакомства с этим видом спорта кто-то из ребят свяжет с ним жизнь», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Практическая стрельба стала 42-м видом спорта, который на территории округа развивает администрация. В Люберцах при поддержке руководства планируют открывать секции по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина, проводить соревнования по этим дисциплинам, устраивать тренировочные сборы.
«Мы рассчитываем открывать секции, проводить тренировки и учебно-тренировочные сборы для сборных команд Московской области и России, а также всероссийские соревнования. Уверен, что уже через несколько месяцев сборная городского округа Люберцы громко заявит о себе», – подчеркнул руководитель регионального отделения ФПСМО Борис Крейндлин.Гости познакомились с возможностями спортивных залов, понаблюдали за тем, как спортсмены выполняют упражнения.