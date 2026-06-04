Воспитанники Юровской школы-интерната победили на Национальной премии
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Юные таланты из Юровской школы-интерната вошли в число лауреатов IX Национальной премии детского патриотического творчества. Организаторы провели торжественную церемонию 2 июня в Центральном академическом театре Российской армии в честь Дня защиты детей, сообщает пресс-сдужба администрации городского округа Раменский.
Эксперты отметили достижения участников в 12 номинациях, среди которых вокал, хореография, художественное творчество, мода и журналистика.
Представители Юровской школы-интерната заслужили высокие оценки жюри и завоевали специальный приз в номинации «Спорт». Учреждение представило на конкурс патриотический проект «Зарница: путь к победе в себе!» для учеников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Подобная патриотическо-спортивная работа служит мощным реабилитационным и социализирующим ресурсом. Она уверенно трансформирует внутреннюю позицию детей, превращая «человека с ограничениями» в «активного гражданина и спортсмена», который умеет ставить цели, побеждать, дружить и любить свою Родину.
Почетный гость мероприятия, руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников, ежегодно посещает церемонию. Он поделился, что искренняя радость и гордость детей за свои достижения каждый раз поражают зрителей, а сама премия вдохновляет ребят идти дальше, мечтать и верить в себя.
Генеральный директор АО «РПКБ» Александр Войт наградил победителей в номинации «Журналистика». Руководитель подчеркнул, что гордится подрастающим поколением, видит в глазах детей огромный потенциал и верит в большое будущее страны с такой молодежью.
Глава Раменского округа Эдуард Малышев тепло поздравил юных земляков с победой. Масштабное событие вновь доказало, что талант и патриотический дух юного поколения создают надежный фундамент для развития всей России
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