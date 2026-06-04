Воспитанники Юровской школы-интерната победили на Национальной премии

04 июня 2026, 17:45

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Юные таланты из Юровской школы-интерната вошли в число лауреатов IX Национальной премии детского патриотического творчества. Организаторы провели торжественную церемонию 2 июня в Центральном академическом театре Российской армии в честь Дня защиты детей, сообщает пресс-сдужба администрации городского округа Раменский.