В России перед выборами проверят систему дистанционного электронного голосования
Центризбирком России и Министерство цифрового развития страны проведут тренировки системы дистанционного электронного голосования. Для этого пройдёт публичное тестовое голосование в интернете.
Тестирование будут проводить с 8 утра 9 сентября до 20 часов 10 сентября 2026 года по местному времени регионов.
Проведение тренировки запланировано для проверки корректной работы системы и предоставления избирателям дополнительной возможности предварительно ознакомиться с процедурой ДЭГ. Принять участие в тренировке могут избиратели, подавшие на Едином портале государственных и муниципальных услуг заявление об участии в ДЭГ и получившие по нему статус «Учтено» до 23:59 6 сентября.
Для обеспечения гарантированного доступа к Порталу ДЭГ рекомендуется использовать «Яндекс Браузер» или предварительно установить российские сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Подробная инструкция доступна по адресу.
Перед переходом на Портал ДЭГ нужно убедиться, что на используемом устройстве не включён VPN.
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