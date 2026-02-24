В Сочи мужчина жестоко запинал дворового пса за лай
В Сочи во дворе дома на улице Фурманова мужчина по имени Эрик А. избил дворового 17-летнего пса по кличке Рэкс из-за того, что тот лаял. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам очевидцев, мужчина зашёл во двор и начал пинать животное. Соседи вмешались и отвезли собаку в ветеринарную клинику. У Рэкса диагностировали множественные гематомы и сотрясение мозга. Сейчас пёс передвигается с трудом.
Жители дома рассказали, что Рэкс живёт во дворе около десяти лет, за ним ухаживают соседи. По их словам, собака не проявляет агрессии, но из-за возраста может лаять по вечерам. Забрать животное волонтёры предлагали, однако жильцы отказались, пояснив, что пёс привязан к месту и людям, а в силу возраста его сложно пристроить.
Соседи утверждают, что семья подозреваемого переехала в дом около полутора лет назад, и с этого времени у них возникали конфликты из-за собаки. Сейчас для Рэкса строят вольер, чтобы закрывать его на ночь.
Жители обратились в полицию. Проверка по факту произошедшего проводится.
