В Сочи мужчина жестоко запинал дворового пса за лай

24 февраля 2026, 16:07

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

В Сочи во дворе дома на улице Фурманова мужчина по имени Эрик А. избил дворового 17-летнего пса по кличке Рэкс из-за того, что тот лаял. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».