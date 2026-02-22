MONA спасла собаку, которой грозило усыпление
Во время выступления в Красноярске MONA вывела на сцену нескольких собак, чтобы показать публике проблему эвтаназии: по новому закону более 1000 животных должны быть усыплены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка попросила зрителей вести себя тихо, музыкантов временно прекратить играть, а свет сделать мягким, чтобы четвероногие чувствовали себя безопасно.
Благодаря такой заботе, MONA забрала одного из животных с собой в Москву, подарив ему шанс на новую жизнь.
