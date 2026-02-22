MONA спасла собаку, которой грозило усыпление

22 февраля 2026, 16:31

Певица MONA забрала себе собаку, которую хотели усыпить

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Во время выступления в Красноярске MONA вывела на сцену нескольких собак, чтобы показать публике проблему эвтаназии: по новому закону более 1000 животных должны быть усыплены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».