MONA спасла собаку, которой грозило усыпление

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Во время выступления в Красноярске MONA вывела на сцену нескольких собак, чтобы показать публике проблему эвтаназии: по новому закону более 1000 животных должны быть усыплены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистка попросила зрителей вести себя тихо, музыкантов временно прекратить играть, а свет сделать мягким, чтобы четвероногие чувствовали себя безопасно.

Благодаря такой заботе, MONA забрала одного из животных с собой в Москву, подарив ему шанс на новую жизнь.

Софья Метелева

