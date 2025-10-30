В Люберцах нашли без сознания мужчину и двух школьниц под действием наркотиков
В подмосковных Люберцах нашли без сознания мужчину и двух несовершеннолетних девушек, предположительно находившихся под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, 38-летнего водителя и несовершеннолетних девочек 16 и 17 лет обнаружили в автомобиле. Все трое доставлены в больницу, где сейчас приходят в себя.
Известно, что мужчина работает в сфере автоперевозок, а одна из девушек ещё не закончила школу. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.
Читайте также: