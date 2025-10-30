В Люберцах нашли без сознания мужчину и двух школьниц под действием наркотиков

30 октября 2025, 11:23

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковных Люберцах нашли без сознания мужчину и двух несовершеннолетних девушек, предположительно находившихся под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.