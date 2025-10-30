Мужчина бросил петарду под ноги подростка в Уссурийске
Мужчина бросил петарду под ноги подростка в Уссурийске. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на улице Плеханова. 55-летний местный житель бросил с балкона петарду, которая взорвалась рядом с 13-летним школьником. Несовершеннолетний сильно испугался.
Злоумышленника задержали. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Мужчине назначили штраф в размере 1000 рублей. Он признал свою вину и раскаялся.
