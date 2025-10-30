Достижения.рф

Мужчина бросил петарду под ноги подростка в Уссурийске

Фото: iStock/Nenadpress

Мужчина бросил петарду под ноги подростка в Уссурийске. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошел на улице Плеханова. 55-летний местный житель бросил с балкона петарду, которая взорвалась рядом с 13-летним школьником. Несовершеннолетний сильно испугался.

Злоумышленника задержали. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Мужчине назначили штраф в размере 1000 рублей. Он признал свою вину и раскаялся.

Екатерина Коршунова

