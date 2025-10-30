Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Полиция задержала во Франции третьего подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом информирует телеканал BFMTV.
Уточняется, что злоумышленника арестовали вечером в среду, 29 октября, в пригороде Парижа. Согласно информации источника, его уже допросили.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать их в Абу-Даби. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
