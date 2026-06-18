В Люберцах названо имя первого мультистобалльника

18 июня 2026, 20:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Люберцах обнародовали результаты Единого государственного экзамена по русскому языку – обязательному предмету для 11-классников. Максимальный результат показали сразу пять люберецких выпускников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





100 баллов по русскому языку получили Ольга Арифулина из школы №54, Алекс Авакян из Кадетской школы, а также Милана Мирзаева и Милана Сердюкова из Инженерно-технологического лицея.

«Первым в текущем году мультистобалльником в Люберцах стал выпускник гимназии №16 «Интерес» Никита Нестеров. Он набрал 100 баллов по русскому языку, а ранее показал максимальный результат по химии. Поздравляю ребят, их наставников и родителей», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.