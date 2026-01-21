Напавший с перцовым баллончиком на семью в Балашихе стал фигурантом уголовного дела

21 января 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В подмосковной полиции возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с перцовым баллончиком на соседей и их ребёнка в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.





ЧП произошло на улице Школьной микрорайона Салтыковский. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что мужчина распылил перцовый баллончик в членов её семьи, в том числе годовалого ребёнка.

«По предварительной информации, на лестничной площадке многоквартирного дома на между 28-летним мужем заявительницы и их 32-летним соседом произошёл конфликт, переросший в драку. Последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, попав также в его жену и ребёнка, а затем ударил соседа по лицу», – рассказали в полиции.