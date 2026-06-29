В Люберцах окончание школы отметили свыше 6800 выпускников

29 июня 2026, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах прошли выпускные вечера. В праздничных мероприятиях участвовали 1681 одиннадцатиклассник и 5125 девятиклассников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В этом году по инициативе выпускников в Летнем парке посёлка Малаховка стартовала новая традиция: выпускные балы начали проводить на открытой площадке.

«Наш президент мудро отметил, что знания – лучшая валюта XXI века. Получайте профессию, набирайтесь опыта и возвращайтесь домой – родные Люберцы всегда ждут вас. Ребята, поздравляю вас с окончанием школы! Вы успешно прошли этот важный этап, сдали экзамены. Желаю вам поступить в тот вуз, в который вы планируете», – напутствовал выпускников глава городского округа Люберцы Владимир Волков.