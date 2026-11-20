В Люберцах открыли девятый ФОК по программе развития спортивной инфраструктуры
На территории лицея №4 в городском округе Люберцы открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где разместился гимнастический клуб «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Объект построен по программе развития спортивной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства.
«Площадь нового спорткомплекса – 900 квадратных метров, пропускная способность – до 5000 посещений в месяц. На возведение здания ушло 11 месяцев – строительство стартовало в четвертом квартале прошлого года. Особенность объекта – его расположение непосредственно на территории образовательного учреждения. В первой половине дня в зале будут проходить уроки физкультуры для учащихся лицея, а в остальное время – занятия по спортивной и художественной гимнастике, акробатике и хореографии», – рассказали в ведомстве.
Гимнастический манеж стал девятым спортивным объектом, построенным в городском округе Люберцы по программе создания быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов на принципах государственно-частного партнёрства. Всего в Московской области построено 17 подобных спортивных комплексов, из них девять – в Люберцах, шесть – в Балашихе, по одному – в Королёве и Подольске.
Как отметили в министерстве, реализация программы способствует достижению целевого показателя Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года – увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.