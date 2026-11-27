В Люберцах открыли первую секцию практической стрельбы
В Кадетской школе городского округа Люберцы заработала секция практической стрельбы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это первый подобный проект в округе, который открывает новые возможности для юных спортсменов.
«Практическая стрельба стала 42-м видом спорта, который культивируется в Люберцах. Мы заинтересованы в его развитии и популяризации. В июне наш округ впервые принял первенство России по практической стрельбе. Уверен, что совсем скоро и люберецкие спортсмены представят муниципалитет на соревнованиях самых высоких уровней», – сказал глава городского округа Владимир Волков.
Открытие секции состоялось в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве между администрацией городского округа Люберцы с федерациями практической стрельбы России и Московской области. Муниципалитет оборудовал помещение, закуплено современное стрелковое оборудование.
Заниматься в секции смогут дети от 10 лет, причём бесплатно. Тренировки под руководством опытных наставников будут проходить два-три раза в неделю.