27 ноября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Кадетской школе городского округа Люберцы заработала секция практической стрельбы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Это первый подобный проект в округе, который открывает новые возможности для юных спортсменов.

«Практическая стрельба стала 42-м видом спорта, который культивируется в Люберцах. Мы заинтересованы в его развитии и популяризации. В июне наш округ впервые принял первенство России по практической стрельбе. Уверен, что совсем скоро и люберецкие спортсмены представят муниципалитет на соревнованиях самых высоких уровней», – сказал глава городского округа Владимир Волков.