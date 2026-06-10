В Люберцах открывается выставка графических работ Марка Шагала
Выставка «Марк Шагал. Под единым небом» откроется в Музейно-выставочном комплексе Люберец 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли более 110 оригинальных графических работ Марка Шагала из частной коллекции Павла Башмакова.
«Посетители увидят литографии на библейские сюжеты, офорты к гоголевским «Мёртвым душам», произведения, связанные с Витебском и Парижем, а также посвящённые Белле — жене и музе художника», — говорится в сообщении.Кроме того, на выставке представлены фотографии из Еврейской детской колонии им. III-го Интернационала в Малаховке, где Шагал преподавал рисование.
Выставка будет работать до 6 сентября. Возрастное ограничение — 6+.