В Электростали 15 июня проведут донорскую акцию

10 июня 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Электростали в понедельник, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Местом проведения акции станет Молодёжный центр. Всех желающих сдать кровь ждут с 9:00 до 12:00 с паспортом и СНИЛС.





«Принять участие в акции могут люди в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. За два-три дня до донации следует исключить из рациона алкоголь и острую, солёную и жирную пищу, а в день сдачи крови рекомендуется лёгкий завтрак — например, сладкий чай с печеньем», — говорится в сообщении.