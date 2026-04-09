В Люберцах открывается выставка одной картины
Выставка, посвящённая картине французского художника Амори Дюваля «Дама с розовыми лентами», написанной в 1856 году, откроется в Музейно-выставочном комплексе Люберец 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Картина является жемчужиной музейной коллекции, она хранится там 12 лет.
«На выставке посетители смогут не только полюбоваться портретом, но также узнать необычную историю этого произведения и увидеть разные этапы его восстановления. В экспозицию вошли фотографии процесса реставрации и фильм, посвящённый этой работе», — говорится в сообщении.Кроме того, гостям расскажут кто такая Мадлен Терез Бланшет — дама, изображённая на портрете
Выставка приурочена к 50-летию музея и 170-летию картины. Возрастных ограничений для посетителей не будет.