В Люберцах открывается выставка одной картины

09 апреля 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка, посвящённая картине французского художника Амори Дюваля «Дама с розовыми лентами», написанной в 1856 году, откроется в Музейно-выставочном комплексе Люберец 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Картина является жемчужиной музейной коллекции, она хранится там 12 лет.





«На выставке посетители смогут не только полюбоваться портретом, но также узнать необычную историю этого произведения и увидеть разные этапы его восстановления. В экспозицию вошли фотографии процесса реставрации и фильм, посвящённый этой работе», — говорится в сообщении.