Ремонт в можайской школе «Созвездие Вента» завершат к 1 сентября
Здание школы «Созвездие Вента», расположенное в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 45%.
«Сейчас в школе, построенной в 1969 году, закончили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы», — отмечается в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят полы и потолки, а также системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, установят новую сантехнику, двери, окна, мебель и оборудование.
В программу ремонта входит также благоустройство пришкольной территории.