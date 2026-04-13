В Люберцах откроют выставку, посвященную советскому футуризму
17 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец стартует экспозиция «Красные звёзды», посвящённая Дню космонавтики и Дню Победы, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Автор идеи и куратор проекта Никита Ткачев находит связь между этими датами в общем советском визуальном языке, где ключевыми символами выступают красный цвет и звёзды. Посетители увидят их и на будёновке времён Великой Отечественной войны, и на полотнах с салютом на Красной площади, и на форме Юрия Гагарина.
Выставка-исследование посвящена русскому и советскому модерну: через экспонаты из фондов комплекса, работы современных и советских живописцев раскрывается тема футуризма с его устремлённостью в будущее и к звёздам. Центральное место занимают произведения художника-футуриста Алексея Гинтовта — двухметровые золотые полотна с огромными кремлёвскими звёздами, создающие образ технологичной и имперской России.
Рядом представлены исторические артефакты: униформа Юрия Гагарина и других космонавтов, издания Владимира Маяковского, красные игрушечные солдатики. К проекту изготовили два арт-объекта «Красные деревья» — отсылка к авангардисту Аристарху Лентулову, который красил траву и деревья в центре Москвы на майские праздники.
Завершает экспозицию видеоарт с использованием нейросетей о поэте Велимире Хлебникове, придумавшем слово «лётчик». Для гостей проведут кураторские экскурсии, лекцию о Маяковском, творческий вечер музыканта Артемия Артемьева. Открытие в 17:00 (0+). Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. Адрес: ул. Звуковая, д. 3, Люберцы.
