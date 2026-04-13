Ватерполисты-юниоры из Подмосковья стали призёрами первенства России

13 апреля 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из Московской области заняла третье место на первенстве России по водному поло среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В состав подмосковной сборной вошли 13 воспитанников училища олимпийского резерва № 4 в Чехове и двое представителей Рузской спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта.





«В матче за бронзовые медали подмосковные спортсмены встретились со сборной Москвы. Определить победителя помогла серия послематчевых пенальти», — отмечается в сообщении.