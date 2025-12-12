В Люберцах пенсионерку выгнали из собственной квартиры вместе с кошкой и собакой
В подмосковных Люберцах 72-летняя Галина Егоровна оказалась на улице после того, как проживавшие у неё более 20 лет квартиранты втянули её в мошенническую схему. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пенсионерка с 2002 года проживала в своей двухкомнатной квартире вместе с семейной парой арендаторов. Отношения были доверительными — настолько, что в 2017 году она даже прописала их у себя.
Проблемы начались через 5 лет. Квартирант Георгий, по словам соседей, попросил Галину Егоровну оформить на него кредит, а затем предложил «решение» — занять деньги у своего знакомого. Пенсионерку привезли в «Москва-Сити», где оформили новый заём уже под залог её квартиры. После этого «знакомый» погасил первый кредит и сразу подал на женщину в суд из-за «неуплаты» второго.
Не дожидаясь судебного решения, Галину Егоровну выписали, а её жильё продали на торгах и выставили в интернете за 5,2 миллиона рублей. Кто стал владельцем квартиры, пенсионерке неизвестно.
Спустя три года к дому приехали неизвестные и буквально выбросили вещи женщины на улицу — вместе с кошкой и собакой. Управляющая компания пригрозила вывезти имущество на свалку, если оно не будет убрано до 18 декабря.
Соседи называют Галину Егоровну добрым человеком и сейчас пытаются помочь ей как могут. Животных временно приютили местные жители, а саму пенсионерку на время поселила знакомая.
Читайте также: