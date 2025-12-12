Медбрат домогался 14-летнего пациента, когда тот был под наркозом
В Германии медбрат совершал домогательства в отношении беспомощных пациентов, включая подростка. Об этом сообщает Bild.
Обвиняемый в сексуальном насилии медик работал в нескольких больницах Северного Рейна-Вестфалии, а весной устроился в университетскую больницу Эссена. Три преступления, по информации следствия, произошли именно там.
Жертвами его действий с 2017 по 2025 год стали четыре женщины и один юноша. Суд Эссена указывает возраст четырёх из них: 14, 28, 35 и 43 года. Все потерпевшие в момент преступлений находились в искусственной коме или под общим наркозом.
По версии обвинения, 32-летний мужчина снимал свои действия на камеру и отправлял записи знакомой. Ей предъявили обвинение в пособничестве. Самого медбрата обвиняют ещё и в хранении детской порнографии. Его арестовали в начале августа, и он остаётся под стражей.
Читайте также: