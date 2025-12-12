Медбрат домогался 14-летнего пациента, когда тот был под наркозом

12 декабря 2025, 10:20

В Германии медбрата обвиняют в сексуальном насилии над пациентами в коме

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

В Германии медбрат совершал домогательства в отношении беспомощных пациентов, включая подростка. Об этом сообщает Bild.