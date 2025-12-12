«Более 20 ударов молотком и ножом»: Россиянину дали 20 лет за убийство жены

12 декабря 2025, 10:11

Суд в Краснодаре приговорил мужчину к 20 годам колонии за убийство жены

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 20 годам заключения за убийство жены. О вынесенном приговоре сообщает объединённая пресс-служба судов края.