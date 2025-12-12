«Более 20 ударов молотком и ножом»: Россиянину дали 20 лет за убийство жены
В Краснодаре суд приговорил мужчину к 20 годам заключения за убийство жены. О вынесенном приговоре сообщает объединённая пресс-служба судов края.
По информации следствия, инцидент произошёл в ноябре 2023 года в Сочи. Мужчина приехал в квартиру, где проживала его супруга с ребёнком. В этот период пара официально расторгала брак. Он открыл дверь своим ключом, взял нож и молоток и напал на женщину.
Потерпевшая попыталась сопротивляться, но злоумышленник нанёс ей более 20 ударов. Медики не смогли спасти жизнь женщины. Преступление совершилось на глазах у несовершеннолетнего сына пары.
Расследование показало, что подсудимый систематически истязал супругу в течение четырёх лет. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу ребёнка и родных погибшей пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
