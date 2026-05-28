В Люберцах продолжают строить путепровод у станции МЦД-3

28 мая 2026, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути рядом со станцией МЦД-3. Сейчас подрядчики приступили к устройству ростверка шестой опоры будущего объекта, сообщает пресс-служба окружной администрации.





Новый путепровод свяжет северную и южную части города, поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центральные улицы. Кроме того, автомобилисты получат дополнительный выезд на Октябрьский проспект, что улучшит движение как в сторону Москвы, так и по территории Подмосковья.



Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что специалисты уже монтируют временные опоры. После укрупнительной сборки металлоконструкций строители начнут надвигать пролетное строение на проектное место.



«Одновременно идет переустройство сетей связи, прокладка ливневой канализации и реконструкция улицы Транспортная», — отметил он.