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В Люберцах поймали магазинного вора, вернувшегося на место преступления

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Мужчину, подозреваемого в краже из одного из сетевых супермаркетов в Люберцах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал из одного из охраняемых магазинов о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на место, они узнали, что в торговом зале охранник заметил мужчину, который несколько недель назад похитил из этого магазина товары более чем на 22 тысячи рублей. Тогда злоумышленник забрал с полок дорогой парогенератор и кофемашину, незаметно пронёс неоплаченную технику через кассы и скрылся. Но в этот раз мужчина не успел ничего похитить, так как охранник нажал тревожную кнопку», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судимый 30-летний уроженец Дагестана. По факту кражи из магазина проводится проверка.

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#криминал
В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой
05 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Минэкологии Московской области продолжают поступать сообщения о встречах с рысями. Недавние наблюдения зафиксированы в Волоколамском и Дмитровском округах. Стоит отметить, что этот хищник занесён в Красную книгу Московской области и имеет первую категорию редкости — «находящийся под угрозой исчезновения».
В конце XIX — начале XX века рысь обитала в северной и восточной части Подмосковья, однако к 1990-м годам место её обитания сузилось, и хищник регулярно встречался только в районе Госкомплекса «Завидово» и Шатуры, а также иногда заходил в приграничные округа.

В начале 2000-х годов область распространения рыси немного увеличилась. Так, в прошлую зиму сотрудники Озернинского охотничьего хозяйства зафиксировали четыре особи в Рузском городском округе во время зимнего маршрутного учёта.

Численность рысей напрямую связана с популяцией зайца-беляка. В середине 1980-х годов, когда численность беляков достигла максимума, в Московской области насчитывалось от 26 до 51 рыси. Однако в дальнейшем количество зайцев сократилось, и к 1994 году численность рысей снизилась до 12 особей.

В 2000–2003 годах, на фоне роста популяции беляков, число этих хищников снова увеличилось примерно до 30.

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#волоколамск
#дмитровский городской округ
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На ж/д станции в Балашихе провели рейд по безопасности
05 марта 2025, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Профилактический рейд по безопасности провели на станции Железнодорожная в Балашихе представители окружной администрации совместно с волонтёрами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе акции участники рейда рассказали пассажирам об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 50 тематических брошюр», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров (добровольцев), включающий помощь в организации и проведении акций, выдачу грантов и субсидий, а также информационную, методическую и консультационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#балашиха
#железная дорога
#безопасность
#волонтеры
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В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
05 марта 2025, 11:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, расположенные на региональных дорогах в семи округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы провели, в частности, на остановочных павильонах на Большой Серпуховской улице в Подольске, на Вертлинской улице в Солнечногорске, на улице Серова в богородской деревне Боровково, на улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский в Пушкинском округе и на Центральной улице в коломенской деревне Мостищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, автобусные остановки отремонтировали на дорогах в серпуховской деревне Скрылья и деревне Сырьево городского округа Домодедово.

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#подмосковье
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Поселившегося в промзоне Дмитрова лося увезли в национальный парк
05 марта 2025, 11:11

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Уникальную операцию по перевозке лося из промзоны Дмитровского округа в национальный парк «Лосиный остров» организовали специалисты подмосковного Охотнадзора, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лось-двухлетка поселился в промышленной зоне Дмитрова в июне прошлого года. Его начали прикармливать овощами и яблоками, и лось привык к людям и перестал бояться сторожевых собак. При этом лось и люди всё же представляли угрозу друг для друга, поэтому животное было решено увезти в более благоприятное для него место.

«В начале марта Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Московской области организовало операцию по перемещению лося на территорию национального парка «Лосиный остров», так как выпускать привыкшее к людям животное в совсем дикую природу было никак нельзя», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Ветеринары усыпили лося, затем участники операции с помощью крана подняли его, погрузили в машину и перевезли на новое место обитания, где за благополучием животного будет следить специалисты.

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Расписание электричек Савёловского направления изменится с 6 по 31 марта
05 марта 2025, 10:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, будет изменён по будним дням в период с 6 по 31 марта из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В связи с временным изменениям расписания пассажирам, которые используют пересадочные маршруты при отправлении со станции Савёлово до станций Сонково, Углич и Калязин планировать поездки заранее, так как из-за отмены ряда электричек некоторые маршруты будут нарушены», — говорится в сообщении.
Проверить актуальное расписание, а также приобрести билеты в онлайн-режиме пассажиры могут через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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