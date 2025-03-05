В Люберцах поймали магазинного вора, вернувшегося на место преступления

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в краже из одного из сетевых супермаркетов в Люберцах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал из одного из охраняемых магазинов о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Прибыв на место, они узнали, что в торговом зале охранник заметил мужчину, который несколько недель назад похитил из этого магазина товары более чем на 22 тысячи рублей. Тогда злоумышленник забрал с полок дорогой парогенератор и кофемашину, незаметно пронёс неоплаченную технику через кассы и скрылся. Но в этот раз мужчина не успел ничего похитить, так как охранник нажал тревожную кнопку», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что задержанный — ранее судимый 30-летний уроженец Дагестана. По факту кражи из магазина проводится проверка.
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