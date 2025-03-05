Иностранец украл у жителя Подольска православный крест стоимостью 50 тыс. рублей

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Драгоценный православный крест похитили у жителя Подольска. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник похитил крест из чемодана, ненадолго оставленного без присмотра. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские задержали злоумышленника и вернули украденный крест его законному владельцу. А против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который заметил заведённую иномарку без хозяина, угнал её и врезался в дерево, после чего бросил машину и скрылся.
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Лев Каштанов