Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали канал незаконной миграции в Мариуполе — видео

Фото: istockphoto/Junaid Peer
В Мариуполе задержан иностранный гражданин за организацию незаконной миграции. Видео его оперативного задержания бойцами ОМОН опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе».
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как мужчину жёстко скручивают, а затем ведут в служебный автомобиль. Особой деликатностью действия силовиков не отличаются, поэтому подозреваемый даже не пытается имитировать какое-либо сопротивление или выказывать возмущение, хотя происходящее, безусловно, не доставляет ему никакого удовольствия.
По информации ФСБ, задержанный сам проживал на территории Российской Федерации, нарушая миграционное законодательство. Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики он занимался изготовлением поддельных документов для мигрантов. В отношении задержанного составлен административный протокол, мужчина принудительно выдворен за пределы России.
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По информации ФСБ, задержанный сам проживал на территории Российской Федерации, нарушая миграционное законодательство. Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики он занимался изготовлением поддельных документов для мигрантов. В отношении задержанного составлен административный протокол, мужчина принудительно выдворен за пределы России.
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Александр Бойцов